Presidio di Legambiente a Novara al processo Eternit bis

Novara (Ansa) – Presidio di Lega Ambiente, di fronte all’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale nella giornata del “Global Strike”, in occasione dell’udienza in Corte d’Assise a Novara del processo Eternit bis per la morte di 392 persone vittime dell’amianto. Imputato l’industriale svizzero Stephan Schmidheiny, con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale.

“Oggi è la giornata del ‘Global Strike’ – spiega Vittorio Giordano, presidente del Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato – Lega Ambiente Piemonte e Valle d’Aosta ha scelto di celebrarla con la presenza a questo ‘processo simbolo’ non solo per il Piemonte. In questi anni grazie l’impegno a sostegno delle richieste di giustizia, bonifiche e ricerca sanitaria ha portato a importanti risultati. Basti pensare alla creazione della discarica pubblica per l’amianto, la bonifica dello stabilimento di Casale la rimozione dell’amianto dai tetti degli edifici pubblici, i contributi per la sostituzione dei tetti delle abitazioni private.” (Foto Ansa).