Scontro frontale a Spinetta Marengo: morta una donna

Spinetta Marengo – Grave incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle due e mezza, sula strada che da Novi Ligure porta al cavalcavia di Spinetta Marengo, all’altezza del Concessionario Fiat sulla SR10. In base a quanto accertato dalla Polizia Stradale, sarebbe avvenuto uno scontro frontale che ha coinvolto un’automobile e due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Alessandria. Nell’incidente una donna di circa 50 anni ha perso la vita. Un altro passeggero è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Alessandria.

Attualmente il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Aggiornamento delle 16:52

Si chiamava Monica Colaciuri, 49 anni, residente a Novi Ligure, la donna che ha perso la vita oggi pomeriggio all’interno della sua auto rimasta coinvolta in un tamponamento tra due mezzi pesanti.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale mentre i soccorsi sono stati gestiti dai Vigili del Fuoco di Alessandria e dagli operatori del 118. Le indagini sulla dinamica dei fatti sono aperte.