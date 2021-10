Casale Monferrato – Martedì sera i Carabinieri di Casale hanno sventato un furto al cantiere della nuova sede del McDonald’s. Ad essere colto in flagrante un cinquantenne che aveva appena forzato il robusto lucchetto di un container contenente attrezzature per lavori edili. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.