Vittoria importante in ambito salvezza per l’Alessandria che al “Mocca” batte il Crotone

Alessandria (Alessandria 1 – Crotone 0) – Seconda vittoria, nel campionato di Serie B, per l’Alessandria che al “Moccagatta” ha battuto di misura il Crotone grazie al gol di Kolaj, nel primo tempo, abile a sfruttare un erroraccio della difesa dei calabresi. Una vittoria che è una gran bella boccata d’ossigeno in ambito salvezza coi piemontesi che, in classifica, hanno agganciato proprio il Crotone al terzultimo posto.

Longo rivoluziona la formazione inserendo Pierozzi e Kolaj dall’inizio, conferma Lunetta a sinistra. Prestia in panchina per un problema al ginocchio. Fuori Mustacchio, Beghetto, Palazzi, Marconi e Palombi. Sorprese in attacco con Orlando a destra e Kolaj a sinistra, Corazza al centro. In panchina Marconi e Arrighini.

Crotone con l’undici annunciato: Donsah al posto di Estevez, infortunato. In difesa rientra Canestrelli.

La cronaca.

Al 2′ rigore per l’Alessandria: sul cross in area di Pierozzi, Cuomo affossa Di Gennaro. Dal dischetto va Corazza, Contini respinge.

Al 9′ occasione Kolaj: destro incrociato, Contini allunga in angolo.

Al 29′ occasionissima per i Grigi: Kolaj penetra in area, destro che sembra entrare in porta ma Contini ci arriva all’ultimo istante e manda in angolo.

Al 40′ occasione per il Crotone: Mulattieri calcia a botta sicura, si oppone con il corpo Pisseri e poi recupera anche Mantovani sulla seconda conclusione.

Al 41’ gran parata di Pisseri sul colpo di testa di Mogos.

Al 45’ rete dell’Alessandria: Contini sbaglia il rinvio, recupera palla in area Orlando, tocca per Kolaj che segna la prima rete in B alla sua prima presenza da titolare.

Nella ripresa, al 2’, Alessandria vicina al raddoppio con Kolaj che inventa un pallonetto con Contini fuori dai pali ma il portiere recupera e alza sulla traversa.

Al 10′ rischia l’Alessandria con Mogos che entra in area, si accende una mischia poi Pisseri riprende palla.

Al 13′ due cambi nell’Alessandria: Beghetto e Mustacchio per Lunetta e Pierozzi.

Al 34′ Longo inserisce Marconi e Arrighini, per Corazza e Kolaj.

Al 43′ Crotone in dieci per il rosso diretto a Kargbo per una gomitata a Parodi, deciso dopo il Var.

Dopo sei minuti di recupero il triplice fischio del signor Santoro di Messina segna il ritorno alla vittoria e tre punti fondamentali per l’Alessandria che in classifica aggancia proprio il Crotone a sette punti. (Foto tratta dal web).

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (13’st Mustacchio), Casarini, Ba (8’st Palazzi), Lunetta (13’st Beghetto); Orlando, Corazza (34’st Marconi), Kolaj (34’st Arrighini) A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Benedetti, Prestia, Palombi, Milanese. All.: Longo

Crotone (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Zanellato, Donsah (21’st Vulic), Molina (49’st Oddei); Borello (1’st Kargbo); Maric, Mulattieri. A disp.: Festa, Saro, Visentin, Mondonico, Rojas, Giannotti,Sala, paz, Schirò. All.: Modesto

Arbitro: Santoro di Messina

Reti: 45’ pt Kolaj

Ammoniti: Cuomo, Pierozzi, Zanellato, Orlando, Parodi per gioco falloso, Di Gennaro per proteste

Corner: 13-5

Recuperi: 2+6

Note: serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2700 circa (1592 paganti, 936 abbonati).