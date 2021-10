Assalto alle farmacie per fare il tampone

Torino – È un disastro, il Green Pass sta bloccando le farmacie in tutto il Piemonte, letteralmente prese d’assalto di chi entra per il tampone. Gli appuntamenti già fissati sono tutti occupati, per cui sarà respinta un sacco di gente come è successo durante la settimana. Nella giornata di ieri, in Piemonte, le farmacie che hanno garantito il servizio dei tamponi per validare il Green Pass a chi non vuole fare il vaccino hanno fatto più di 34.000 tamponi, un numero enorme di test. Le richieste, invece di diminuire aumentano. Domenica scorsa in Piemonte erano stati eseguiti 5.600 tamponi, e oggi quel traguardo rischia di essere ampiamente superato. Anche il bilancio della settimana fotografa una situazione in continua crescita. Nei giorni a cavallo dell’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro aveva segnato il traguardo di 200.000 test in Piemonte, con ieri è stato sfondato il tetto dei 240.000 in una sola settimana, col picco che è stato raggiunto lunedì, quando i test richiesti ed eseguiti sono stati oltre 50.000 soltanto nelle farmacie. A questi si devono aggiungere i tamponi fatti negli hub regionali. Intanto l’obbligatorietà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, che ha scaldato la settimana con numerosi presidi in piazza e diversi incontri in Prefettura, non ha innescato quella corsa al vaccino che il governo sperava. Sono aumentare, invece, la richiesta di ferie e malattie e la corsa al tampone per ottenere il lasciapassare valido per 48 ore. Da ieri la Regione ha annunciato che sarà garantito il tampone gratuito per chi ha scelto di vaccinarsi e attende, dopo la prima dose, il rilascio del Green Pass. Ieri circa 200 persone hanno avuto accesso ai tamponi gratuiti messi a disposizione con 380 prenotazioni per oggi e circa 263 per lunedì. In totale, quelle già registrate fino al 31 ottobre sono quasi 1.200.