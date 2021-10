Bertram Derthona cade malamente sul parquet dell’Allianz Trieste

Trieste – Brutta sconfitta esterna, nel campionato di Serie A di pallacanestro, per la Bertram Derthona che cede le armi sul parquet dell’Allianz Trieste. Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione allenata da Ramondino incappa in una serata negativa e subisce per il resto della gara la maggiore energia e la grande precisione al tiro degli avversari, che allungano progressivamente il gap e lo amministrano fino alla sirena.

La cronaca del match tratta dal sito del Derthona Basket.

Avvio positivo della Bertram all’Allianz Dome: dopo due minuti il punteggio è 0-7. Nei minuti seguenti Trieste reagisce, opera il sorpasso e chiude avanti 20-18 il primo quarto. Nella seconda frazione i padroni di casa alzano l’intensità della propria difesa, togliendo ritmo al Derthona in attacco, e trovano canestri in transizione che alimentano il parziale favorevole. L’Allianz, nelle battute conclusive del primo tempo, dilata il proprio margine fino al 44-28 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Bertram prova a ricucire il divario, ma la formazione allenata da Franco Ciani continua a giocare una partita concreta e precisa al tiro e aggiorna nuovamente il proprio massimo vantaggio: al 30’ il punteggio è 66-47. Nell’ultimo quarto Trieste controlla i ritmi della partita e allunga fino all’88-57 della sirena.



Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona 88-57

(20-18, 44-28, 66-47)

Trieste: Banks 12, Sanders 9, Fernandez 8, Konate 17, Longo 3, Deangeli, Mian 3, Delia 13, Cavaliero, Campogrande 5, Gražulis 14, Lever 4. All. Ciani

Derthona: Mortellaro ne, Wright 3, Cannon 3, Tavernelli 3, Semeghini ne, Filloy 10, Mascolo, Severini, Sanders 8, Daum 18, Cain 12, Macura. All. Ramondino.