Eccellenza: l’Acqui con quattro reti affonda il Castellazzo nel derby

Acqui Terme – Se l’è aggiudicato l’Acqui il derby col Castellazzo, match valido per la nona giornata di andata del campionato di calcio di Eccellenza, Girone B. All’ “Ottolenghi” i termali hanno superato l’undici allenato da Fabio Nobili per 4-1 grazie alle reti di Guazzo, doppietta, Massaro e Innocenti. Di Zunino il gol della bandiera per i Biancoverdi, rimasti, nella ripresa, tra l’altro anche in dieci.

In classifica l’Acqui si porta al secondo posto, assieme al Rivoli, mentre il Castellazzo resta sempre ultimo a quota tre punti assieme all’Atletico Torino.