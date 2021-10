Promozione: la Valenzana espugna il campo del Cit Turin; la Novese si aggiudica al “Girardengo” il derby con la Gaviese

Alessandria – Vittorie, nel campionato di Promozione Girone D, settima giornata di andata, per la Valenzana Mado e la Novese. Gli orafi hanno battuto, fuori casa, il Cit Turin per 2-0 grazie alle marcature di Boscaro e Rizzo mentre la Novese ha superato 2-0, nel derby, la Gaviese. Di Motta e Paini le reti dell’undici allenato da mister Greco.

In classifica Valenzana e Novese salgono entrambe a undici punti e si avvicinano alle parti alte della graduatoria.

Gli altri risultati delle alessandrine.

Santostefanese – Arquatese Valli Borbera 2-0

Asca – Mirafiori 2-1

Ovadese – San Giacomo Chieri 1-1

Pastorfrigor Stay – Trofarello 1927 3-2

Pozzomaina – Luese Calcio Cristo 0-3.