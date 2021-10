Serie D: l’Hsl Derthona vince ancora e sale al secondo posto; bene il Casale al “Palli” contro il Pont Donnaz

Alessandria – Ancora una domenica positiva per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D, Girone A. L’Hsl Derthona ha superato, al “Coppi”, l’Imperia per 4-2, salendo così al secondo posto in classifica anche per il contemporaneo pareggio del Novara e a soli due punti dalla capolista Chieri.

Dopo l’iniziale vantaggio dei liguri nel primo tempo, prima con Giglio su rigore e poi con Coppola, nella ripresa il Derthona accorcia con Mutti poi pareggia con Gjura. La rimonta la completa Filip e il poker è siglato ancora da Mutti che realizza, dunque, una doppietta.

Bene anche il Casale che batte, al “Palli”, i valdostani del Pont Donnaz per 1-0 grazie al gol di Ricciardo arrivato all’87’. Nel complesso il match non aveva offerto episodi degni di nota, l’incornata vincente di Ricciardo ha così consegnato tre punti d’oro per i Nerostellati che salgono al quarto posto, tre punti dietro l’Hsl Derthona, in attesa, domani, della sfida tra Sanremese e Lavagnese.