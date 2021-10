Alla guida ubriaco va a sbattere con l’auto contro una tubatura del gas: denunciato

Ozzano Monferrato – Per guida in stato di ebbrezza i Carabinieri di Ozzano e dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un ventiseienne, già noto alle forze dell’ordine, che, alla guida della propria auto ha urtato una tubazione per la fornitura del metano causandone la rottura, terminando poi la corsa contro un’abitazione.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, è intervenuto il personale dell’Azienda AMC per la messa in sicurezza dell’impianto del gas.

Al conducente, rimasto illeso, è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.