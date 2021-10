Continua a perseguitare e minacciare l’ex compagna nonostante i divieti: venticinquenne finisce ai domiciliari

Fubine – Il tribunale di Vercelli gli aveva già impedito, in passato, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex compagna, ma lui ha continuato. E così un giovane di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Fubine dopo aver violato il provvedimento. La misura era stata adottata in seguito alle reiterate denunce da parte della vittima, costretta a subire ingiurie, minacce e percosse con lievi lesioni, provvedimento poi inasprito in seguito all’ostinazione con cui l’uomo aveva continuato a contattare la ragazza.

Le manette ai polsi del giovane sono scattate pochi giorni fa dopo che il ragazzo, in una via del paese, aveva iniziato a minacciare l’ex fino a sottrarle il telefonino, non più recuperato neanche dopo l’intervento dei militari. Il venticinquenne alla fine è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.