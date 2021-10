Ilaria Bergaglio dell’Atletica Novese ha vinto l’Ecomaratona del Barbaresco 2021

Alba – L’Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco che si è tenuta ieri ad Alba ha visto la vittoria di un’atleta della provincia di Alessandria. È Ilaria Bergaglio dell’Atletica Novese che, nella categoria donne, ha prevalso su tutte chiudendo la kermesse che si è tenuta nelle Langhe in 3h11’31”, un crono di oltre 15′ inferiore a quello del 2020. Seconda posizione, come già successo lo scorso anno, per Eufemia Magro (ASD Dragonero) in 3h25’20”. Al terzo posto si è classificata Stefania Cherasco (ASD Dragonero) in 3h36’31”.

La Bergaglio, vice campionessa italiana della 100km su strada, ha così confermato il proprio feeling con la maratona albese.

Fra gli uomini, il primo atleta a transitare sul traguardo di Piazza Duomo è stato Francesco Mascherpa (Run Card), in 2h44’47”. Alle sue spalle è giunto Marco Radaelli (ASD Avis Oggiono) in 2h46’03”, mentre sul terzo gradino del podio è salito Matteo Lometti (ASD Brancaleone Asti) in 2h47’13”. (Foto della premiazione tratta dal web).