Pallacanestro Serie D: Tecpool Casale si aggiudica la sfida casalinga contro Ciriè

Casale Monferrato – Si è concluso con una vittoria il primo incontro casalingo della Tecpool Cb Team di Casale nel campionato di pallacanestro di Serie D. I monferrini hanno, infatti, battuto 79-43 il Ciriè, squadra prevalentemente composta da giovani che, nel corso della gara, hanno dimostrato ancora una certa inesperienza.

Dopo un periodo di studio da parte di entrambe le formazioni, un paio di giocate da parte di Rossi e Poletti permettono ai casalesi di prendere un piccolo margine sugli avversari, favorito anche dal dominio sotto le plance. Nonostante una certa imprecisione al tiro da 3 punti, la Cb Team comincia progressivamente a prendere il largo.

Sugli scudi, per i casalesi, Aaron Lomele che lascia intravedere il suo talento con rimbalzi, velocità e molta determinazione: un paio di belle giocate permettono ai monferrini di chiudere sul +16 già a metà incontro.

Coach Marchino ruota comunque tutti i giocatori a disposizione dando fiato ai “veterani” Salvaneschi, Poletti, Rossi e Botto e lanciando nella mischia i giovani Speroni, Bertola e Nicora.

Soddisfazione dunque in casa Cb dopo la partita persa la scorsa settimana a Settimo Torinese. Questa settimana sarà anche definito l’inserimento di Mark Chornohrytskyi, anno 2004, altezza 1,88, playmaker della nazionale ucraina proveniente dalla canterà di Rapallo. Rientrerà inoltre anche Alessandro Sirchia, fermo ai box precauzionalmente per una contrattura.

Il prossimo impegno per Poletti e compagni è previsto per venerdì contro Biella Next, uno dei team più titolati al salto di categoria essendo prevalentemente composta dai giovani di Biella A2.

Cb Tecpool – Ciriè 79 – 43

Tecpool: Botto 5, Poletti 15, Rossi 11, Bertola 2, Tosi 6, Lomele 6, Scappini 6, Nicora 5, Feng 6, Speroni 2, Salvaneschi 6, Grossholtz 6. Allenatore Marchino, vice Fioretti e Fulgini.

Ciriè: Raffaele 3, Picaro 2, Grigoli 8, Poretti, Palsier 4, Cattaneo, Melli, Martini 6, Giacometti 4, Bairo 6, Ferraris 8, Maruzzo 2. Allenatore Chiado’ Cutin, vice Milo.