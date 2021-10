Previste 15 borse di studio per i ragazzi meritevoli che vogliono studiare all’estero

Torino – Nelle scuole superiori due studenti su tre desiderano studiare all’estero come risulta da un’indagine condotta da Intercultura, la Fondazione senza fini di lucro che ha aperto la possibilità di iscriversi alle selezioni per i programmi all’estero e le borse di studio dell’anno scolastico 2022-23. La novità è che da quest’anno il progetto “A scuola in Europa” non riguarderà più solo gli studenti dei licei, ma anche quelli degli istituti tecnici e professionali. Grazie alla collaborazione con Fondazione Giovanni Agnelli, Fondazione Pesenti e Fondazione Unicredit sono state istituite 15 borse di studio per un valore totale di 120.000 euro: gli studenti meritevoli di Campania, Lombardia e Piemonte iscritti alle classi terze, con un reddito familiare fino a 65.000 euro, avranno così la possibilità di studiare per tre mesi in Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera completamente spesati.

Un’occasione per conoscere da vicino altri Paesi, altre culture, un modo per prepararsi ad un futuro sempre più globalizzato. Per poter accedere alle borse di studio i ragazzi devono iscriversi al bando di concorso entro il 10 novembre 2021. Alla scadenza delle iscrizioni, tutti i candidati sosterranno un percorso di selezione che comprende una prova d’idoneità online, colloqui condotti da volontari esperti dell’Associazione e un incontro con la famiglia del candidato. I risultati saranno comunicati entro febbraio 2022. Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2022 mentre gli studenti saranno ospitati in famiglie selezionate, frequenteranno una scuola locale e avranno la possibilità di essere seguiti da un gruppo di volontari presenti in loco. Una volta terminato il progetto riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.