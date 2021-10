Stroncato da un improvviso malore storico farmacista di Pozzolo Formigaro

Pozzolo Formigaro – Lutto a Pozzolo Formigaro. Stamane è mancato a causa di un improvviso malore Enrico Perseghini, 57 anni, farmacista molto noto in paese per aver rilevato dal padre la centralissima farmacia in piazza Matteotti. Perseghini è deceduto nella sua abitazione e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Nei giorni scorsi si era recato al pronto soccorso su indicazioni del suo medico curante. A stroncargli prematuramente la vita presumibilmente un infarto.

Domani, alle 19:30 nella chiesa di San Martino a Pozzolo, sarà celebrato il santo rosario. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 9:30 sempre nella chiesa di San Martino. La tumulazione avverrà nel cimitero di Litta Parodi nella cappella di famiglia.