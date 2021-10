All’ospedale di Novi Ligure donati gli organi di una donna di 68 anni

Novi Ligure – Lo scorso 13 ottobre, all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, sono stati donati gli organi di una signora di 68 anni, deceduta il giorno stesso.

Il prelievo degli organi ha avuto inizio alle quattro del mattino, al termine del periodo di osservazione dello stato di morte cerebrale, che era stato dichiarato alle 9:30 del giorno prima. La donna, B.M.L., in vita aveva manifestato la propria volontà di donare gli organi.

Sono stati prelevati il fegato da un’equipe medica di Torino e i reni dagli urologi di Novi. Non è stata possibile la donazione delle cornee per una patologia pregressa della paziente. Il fegato è già stato trapiantato con esito positivo.

Una vicenda, questa, che racconta ancora una volta l’importanza della scelta di chi decide di dare il consenso alla donazione degli organi.

“La direzione dell’ospedale ringrazia tutto il personale sanitario coinvolto nell’intervento per la tempestività e l’abnegazione con cui ne ha eseguito le varie fasi” ha fatto sapere, tramite una nota, l’ospedale San Giacomo.