Arti marziali: al PalaCima il 30 e 31 ottobre il 3° trofeo nazionale “Città di Alessandria” di kung fu e wushu moderno

Alessandria – Si terrà sabato 30 e domenica 31 ottobre, al PalaCima di Alessandria, la rassegna tricolore di kung fu tradizionale e il 3° trofeo nazionale “Città di Alessandria” di wushu moderno. Dai bambini ai master in pedana atleti da tutta Italia per i titoli, con tecnici, dirigenti e arbitri.

Sabato, dalle 14, la cerimonia di apertura con la sfilata e gli interventi delle autorità, poi al via i combattimenti e altre prove, che proseguiranno fino a domenica pomeriggio, quando saranno assegnati gli scudetti, di categoria e di specialità, e il trofeo alla società prima classificata e alle altre due sul podio.

Intanto Gianluca D’Agostino, maestro caposcuola e responsabile tecnico dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria, organizzatrice dell’evento al PalaCima, oggi ha ricevuto il “Duan di bronzo”, benemerenza che è stata approvata anche dal Coni. (Nella foto di repertorio l’edizione del 2019 del “Città di Alessandria”).