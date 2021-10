Arti marziali: due bronzi per l’Accademia Kodokan Alessandria a Modena

Alessandria – È tornata a casa con un bottino composto da due bronzi l’Accademia Kodokan di Alessandria ai campionati italiani individuali e a squadre che si sono tenuti a Modena lo scorso fine settimana.

Il Maestro Nando Magarotto ha schierato Alberto Sozzi, Alessandro Gallina, Alessandro Ricaldone e Gabriele Ventura. Sozzi e Ventura hanno passato le poule di qualificazione per secondi, Ricaldone per primo mentre Gallina non è riuscito a qualificarsi al secondo turno. Ventura ha superato i primi incontri a eliminazione diretta uscendo agli ottavi contro il capitano della nazionale Baeli. Ricaldone è uscito ai sedicesimi contro Cabrele di Firenze.

Sozzi, superate le fasi eliminatorie, si è classificato terzo perdendo la semifinale con Alessandro Mortara del Doshinken Alessandria. In finale Baeli si è imposto su Mortara laureandosi campione italiano 2021. Domenica, nella gara a squadre, il Kodokan Alessandria ha affrontato le poule con Modena, Andrea Doria di Genova e Okami Roma.

I piemontesi hanno superato la prima la fase di qualificazione approdando ai quarti di finale contro il Seichudo di Brescia. In semifinale contro lo Shubukan Torino ha ceduto il passo per una vittoria, alla squadra di Pomero che si è poi aggiudicata la finale con Catania. (Foto di repertorio tratta dal web).

Classifiche finali:

Individuali DAN: 1° Dario Baeli Franciacorta, 2° Alessandro Mortara Doshiken AL e terzi parimerito Sozzi Alberto Kodokan AL e Pelle Shubukan Torino.

Squadre: 1° Shubukan Torino, 2° Kumanokai Catania e terzi a pari merito Kodokan Alessandria e Andrea Doria Genova.