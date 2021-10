Denunciati anche degli alessandrini per il rave party avvenuto ad agosto sul Monte Moro a Genova

Genova – Il questore di Genova, attraverso la divisione Anticrimine, ha emesso undici fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti partecipanti al rave party, organizzato sul Monte Moro il 15 agosto scorso, provenienti da altre città e già denunciati alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Nove dei soggetti raggiunti dal provvedimento provengono dalla provincia di Alessandria e precisamente sei da Acqui Terme, uno da Novi Ligure, uno da Cassine, uno da Alice bel Colle. Gli altri due dalla Liguria: uno da Recco e uno da Rapallo.

Le condotte contestate assumono carattere di maggiore gravità in quanto i fatti sono avvenuti in periodo di restrizioni covid-19.