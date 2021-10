Grigi: la Corte d’Appello squalifica l’attaccante Marconi per dieci giornate

Alessandria – Tegola sulla testa per l’Alessandria Calcio. L’attaccante Michele Marconi è stato, infatti, squalificato per dieci giornate a causa del ribaltamento della sentenza nei confronti dell’attaccante classe 1989, per i fatti accaduti quando vestiva la maglia del Pisa. Marconi era stato squalificato per presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore del Chievo Verona, Joel Obi. Di seguito il comunicato diffuso oggi dalla Corte Federale d’Appello della FIGC.

“La Corte Federale d’appello sezioni unite composta dai Sigg.ri: Salvatore Mezzacapo – Presidente, Francesco Cardarelli – Componente, Claudio Franchini – Componente, Vincenzo Barbieri – Componente, Marco La Greca – Componente (relatore), ha pronunciato nell’udienza fissata il 26 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito di Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. numero 0017/CFA/2021-2022, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. in data 31.08.2021, il seguente: accoglie il reclamo proposto dalla Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) n. 117/TFN-SD/2020-2021 e, per l’effetto, ai sensi dell’art 28, comma 2, C.G.S., irroga la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara al calciatore Michele Marconi“.

Il giocatore aveva già scontato le prime due giornate di squalifica nello scorso campionato e, se la sentenza resterà tale, salterà altre otto gare e cioè i match con Frosinone, Monza, Ternana, Spal, Cremonese, Pordenone, Cittadella e Reggina.