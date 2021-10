Spinetta Marengo – Intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, oggi nel primo pomeriggio, a Spinetta Marengo, in via Gambalera, per un incendio che ha interessato la cantina di un condominio. Due persone sono rimaste intossicate ma non sarebbero in gravi condizioni. Il condominio è stato evacuato ma i pompieri sono ancora al lavoro per tre condomini rimasti all’ultimo piano e monitorati dai soccorritori.