Addio a Claudio Bianchini presidente dell’Associazione degli Albergatori di Acqui Terme

Acqui Terme – Si è spento stamane, dopo una lunga malattia, Claudio Bianchini, titolare dell’Hotel La Meridiana di Acqui Terme e presidente dell’Associazione degli Albergatori. Bianchini, molto noto in città, era figura di spicco dell’imprenditoria acquese e in particolare del settore ricettivo termale.

“Con la scomparsa di Claudio Bianchini perdiamo una figura importante del settore turistico locale – le parole del sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini – che vantava una lunga esperienza nell’accoglienza. Di lui ricordo la grande passione per il territorio. La città perde un riferimento solido e concreto per la comunità. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale porgo sentite condoglianze ai suoi cari”. (Foto tratta dal profilo Facebook di Claudio Bianchini).