Casale Fbc: preso il centrocampista Perez Moreno

Casale Monferrato – Ancora un giocatore in entrata per il Casale Fbc. Il club nerostellato ha, infatti, annunciato l’ingaggio di Guillermo Pérez Moreno, centrocampista spagnolo classe 1987 prelevato dal Pont Donnaz, squadra che il Casale ha battuto domenica scorsa per 1-0.

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, Perez Moreno nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Gozzano, Lecco, Legnano e Borgosesia. Il giocatore si è appena accordato con la società piemontese e sarà da subito a disposizione di mister Marco Sesia.