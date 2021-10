Castellazzo, torna una vecchia conoscenza: ingaggiato l’attaccante Di Santo

Castellazzo Bormida – Ritorno di fiamma per il reparto offensivo del Castellazzo. Il club alessandrino di Eccellenza ha, infatti, ingaggiato Simone Di Santo, 24 anni, che nel club di patron Curino aveva già giocato due stagioni fa e ad Alessandria aveva militato nelle file dell’Asca nel 2017. In carriera Di Santo ha vestito anche le maglie del San Domenico Savio e del Canelli. Ha militato anche in Serie D vestendo la maglia dell’Asti.

Il giocatore sarà già a disposizione di mister Fabio Nobili domenica per la gara casalinga dei biancoverdi contro il Chisola, terzo in classifica.