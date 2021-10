Novi Ligure – Intervento dei Vigili del Fuoco di Novi, oggi pomeriggio intorno alle due, in strada Bosco Marengo, vicino al casello autostradale, per un incidente che ha coinvolto due auto. L’intervento ha permesso la messa in sicurezza delle vetture, mentre i due occupanti sono stati affidati al personale sanitario, presente sul posto insieme alla Polizia Locale.