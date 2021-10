Il giovane leghista Edoardo Moncalvo nuovo assessore al Bilancio di Novi

Novi Ligure – Edoardo Moncalvo, 25 anni, è il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Novi Ligure. Il giovane consigliere della Lega, nominato ufficialmente ieri dal sindaco Gian Paolo Cabella, è chiamato a sostituire Maurizio Delfino, entrato in giunta a ottobre dell’anno scorso e rimasto in carica appena un anno.

Eletto nel 2019 con 65 preferenze, Moncalvo, laureando in Giurisprudenza, lavora alla Regione Piemonte come assistente del gruppo della Lega. Recentemente è stato nominato coordinatore dei giovani novesi del Carroccio. (Foto tratta dal profilo Facebook di Edoardo Moncalvo).