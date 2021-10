Due auto coinvolte in uno scontro tra Pomaro e Bozzole: nessun ferito

Pomaro Monferrato – Incidente stradale, stamane verso le sette e mezza, sulla provinciale 55 tra Pomaro e Bozzole. Due auto si sono scontrare e una, in seguito all’urto, ha finito la propria corsa dentro a un fosso che costeggia la strada.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Casale per estrarre uno degli automobilisti dalle lamiere. L’impatto non ha provocato conseguenze gravi mentre il traffico ha subito rallentamenti per consentire di rimuovere i mezzi e accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.