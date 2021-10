In provincia di Alessandria trenta operatori sanitari sospesi perché senza Green Pass: sindacati pronti alla mobilitazione

Alessandria – Il sindacato infermieri è stato chiaro: dal 2 novembre sarà stato di mobilitazione. Ad innescarlo la carenza di personale tanto che la Regione Piemonte è stata sollecitata a prolungare i contratti degli infermieri in scadenza e ad avviare subito il bando assunzioni perché “altrimenti nel 2022 potrebbero essere a rischio i servizi” come sottolineato da Nursing Up.

Il segretario regionale Claudio Delli Carri, pur facendo distinguo fra le varie Asl, spiega che la situazione rischia di diventare una bomba a orologeria, se i contratti a tempo determinato non dovessero essere rinnovati. Assenze che si fanno sentire ancora di più per la sospensione di medici ed infermieri senza Green pass. In provincia di Alessandria sarebbero una trentina. Intanto i contagi aumentano, anche in relazione al maggior numero di tamponi: ieri in Piemonte ne sono stati fatti meno – 48.272 – e qualche vaccino in più 17,255, terze dosi comprese. In aumento i casi, che ieri erano 228, soprattutto fra i più giovani, con un aumento del 30%. L’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100 mila abitanti in Piemonte è di 35.9, contro 27.4 della scorsa settimana, ma sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi e senza ripercuotersi sui ricoveri, fermi al 3% dei posti letto. Per continuare a incentivare e rendere il più possibile agevoli le nuove adesioni alla vaccinazione, la Regione Piemonte ha deciso di prorogare gli accessi diretti negli hub per le prime dosi. Il termine è stato spostato dal 31 ottobre al 30 novembre. Dal 23 ottobre è attiva anche la nuova iniziativa del tampone gratuito, che la Regione garantisce per i lavoratori che aderiscono alla campagna ma sono in attesa di Green pass dopo la prima iniezione. Per ottimizzare i tempi ed evitare le code, i cittadini tra i 60 e i 79 anni, possono prenotare la dose aggiuntiva sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

Intanto gli hub si stanno riorganizzando: il Valentino di Torino è stato messo in stand by ma resta in configurazione ospedaliera, pronto a essere riattivato. In 21 fine settimana di attività all’hub Valfrè di Alessandria si contano circa 180.000 somministrazioni, circa 450 al giorno. I tamponi fatti sono circa 300 a settimana. Il centro prosegue e riorganizza la sede per la stagione invernale. L’Unità di crisi è al lavoro per contenere la comparsa delle varianti. Per fare il punto sulla situazione negli aeroporti e valutare le criticità, soprattutto per gli arrivi dai Paesi in cui si riscontra al momento un incremento del contagio, la Regione convocherà in questi giorni una riunione straordinaria. L’aggiornamento di ieri ha rivelato un’ulteriore crescita dei contagi a Ovada.

Intanto, fino al 31 ottobre, potranno usufruire della possibilità di accesso diretto agli hub coloro che rientrano in una delle categorie autorizzate a oggi per la dose “booster” di vaccino, ossia la terza dose, e hanno ricevuto il monodose Johnson&Johnson da almeno 6 mesi, riceveranno il richiamo con Pfizer. Si tratta in particolare degli over 60. Per le altre fasce d’età vaccinate con J&J si attendono al momento le indicazioni da parte dell’autorità sanitaria nazionale.