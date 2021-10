Alessandria – Incidente stradale, oggi nel primo pomeriggio, in viale Brigate Ravenna ad Alessandria, sul cavalcavia che collega il centro al quartiere Cristo. Per cause ancora in corso di accertamento, alcuni mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro. Sul posto la Polizia Municipale e i medici del 118. Una persona è rimasta ferita ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il traffico è stato rallentato per permettere ai soccorsi di intervenire.