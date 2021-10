Sulla A21 operaio colpito da un pezzo di cartello stradale: non è grave

Felizzano – Non è in gravi condizioni l’operaio autostradale che oggi, mentre era al lavoro in un cantiere sulla A21, tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino, è stato colpito alla testa da un pezzo di cartello stradale che si era staccato dopo l’impatto con un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il 118.

Per permettere i soccorsi il traffico è stato rallentato causando, inevitabilmente, code.