Per il sindaco di Trino Daniele Pane il nucleare è una risorsa molto importante e può essere utilizzata

Trino Vercellese – Mentre in Europa la tematica divide e la Francia “spinge” affinché ci siano nuovi impianti, in Italia, e più precisamente a Trino Vercellese, c’è chi si schiera a favore. Parliamo del nucleare e ad essere “pro” è il primo cittadino di Trino, Daniele Pane, che sui social ha postato, qualche giorno fa, un’immagine che non lascia spazio a dubbi: una fotografia della Terra accanto a una centrale di produzione di energia elettrica e lo slogan “Sì al nucleare pulito, sicuro e di ultima generazione”. Pane ha, inoltre, ripreso una frase della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, che dice “Abbiamo bisogno di fonti stabili, perché sono rinnovabili, economiche, prive di carbonio e prodotte in patria”.

Una tematica, questa del nucleare, particolarmente cara al primo cittadino trinese dato che il suo comune, insieme a Saluggia, detiene l’80% delle scorie radioattive presenti in Italia. Ed è in procinto di avviare la costruzione di un mega parco fotovoltaico da 150 ettari a Leri Cavour.

Per Pane il nucleare è dunque tema imprescindibile, qualcosa di cui l’Italia ha bisogno soprattutto per quanto concerne la transizione in una direzione ecologica. Le possibilità tecnologiche debbono essere sfruttate tutte, per il primo cittadino trinese, e fra queste vi è il nucleare che se gestito correttamente può essere risorsa molto importante.

Il sindaco parla, in questo senso, anche dei volumi di produzione: il nucleare produrrebbe, secondo lui, molto di più rispetto, ad esempio, all’impianto fotovoltaico, tenendo anche conto che sul fotovoltaico c’è il problema delle batterie e del silicio da smaltire.

Ma perché tutto questo ostracismo, in Italia, verso il nucleare? Per il sindaco di Trino, il problema è più che altro di tipo psicologico dato che un incidente in una centrale fa più scalpore rispetto a tematiche parimenti gravi come inquinamento o incidenti in impianti chimici.

In pratica Pane è favorevole a un ritorno a questo tipo di energia, stabile e che produce una quantità minima di Co2, appoggiando ciò che dice l’Ue e cioè che ce ne è bisogno.

Ma c’è un ostacolo a quello che sembrerebbe essere un piano fattibile: la mancanza di un Dnu, deposito nazionale unico, senza il quale, non potendo stoccare i rifiuti radioattivi, il ragionamento sul nucleare in Italia non si può ancora fare. In questo, secondo Pane, l’Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi.

Sul Dnu Pane è comunque fermo, come peraltro ha tenuto a sottolineare in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Piuttosto che mantenere i rifiuti in depositi temporanei come quelli attuali, meglio avere il deposito unico. Immaginiamo un’alluvione che colpisce oggi la Enrico Fermi, si prende i bidoni e li porta via, e un’alluvione in un deposito sicuro nello stesso luogo. Anche se sappiamo bene che da noi non ci sono le condizioni per costruirlo”.