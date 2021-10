Sacrario della Benedicta: consegnati i lavori del Centro Documentazione

Bosio (Ansa) – Consegnati i lavori del Centro di Documentazione permanente presso il Sacrario della Benedicta a Bosio, luogo dell’eccidio del 1944.

L’importo del progetto a 200.000 euro e il termine è previsto per metà aprile 2022. La Provincia, nei giorni scorsi, ha approvato lo schema di Protocollo di intesa che è stato sottoscritto da Regione Piemonte, Unione Montana tra il Tobbio e il Colma, Comuni di Bosio e Novi Ligure, Isral di Alessandria e Fondazione Polo del ‘900. “E’ molto importante che Regione e Provincia abbiano deciso di potenziare l’investimento per completare l’auditorium ipogeo della Benedicta – sottolinea Daniele Borioli, presidente dell’Associazione ‘Memoria della Benedicta’ – dando a quella pregiata area di territorio il decoro, come merita il ricordo dei partigiani caduti nel 1944 e come meritano i cittadini che ancora vivono in quei luoghi bellissimi e, insieme, difficili. Oltre a dare ai visitatori un ambiente che li accolga e permetta di entrare in contatto con la vicenda storica”.

La Provincia – proprio in relazione al tragico evento di Bosio, località sull’Appennino al confine con la Liguria – si fregia della Medaglia d’Oro al Valor Militare assegnata dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.