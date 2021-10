Truffatrice chiede soldi per un falso contratto on line

Ozzano Monferrato – I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona e truffa una donna abruzzese di 22 anni con precedenti di polizia specifici. Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che si vedeva recapitare una raccomandata contenente un’intimazione di pagamento da parte di una società finanziaria, per un contratto di finanziamento registrato a suo nome per acquisti su un noto portale di e-commerce, consentivano di accertare che la 22enne aveva falsificato il contratto mediante l’inserimento dei dati e della firma della denunciante, facendo ricadere sulla vittima l’onere del pagamento dei propri acquisti online.