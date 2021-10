L’Alessandria raggiunta dal Frosinone in “Zona Cesarini”

Alessandria (Alessandria 1 – Frosinone 1) – Non è bastato un gran cuore e tanta grinta all’Alessandria per far suo il match col Frosinone al “Moccagatta”, match valido per la decima di andata del campionato di Serie B.

La terza vittoria stagionale è infatti sfumata nei secondi finali e i Grigi hanno portato a casa un pareggio che sa decisamente di beffa. Per come è arrivato e quando è arrivato.

Dal canto suo l’Alessandria ha dato tanto, forse tutto, in campo, cercando di interpretare al meglio quanto ordinato da proprio allenatore, Moreno Longo, ossia guerra e battaglia. Ma i piemontesi hanno fatto comunque un passo in più, trovando anche alcuni spunti tattico-tecnici interessanti.

Partiti con un 3-4-3 in fase di possesso e un 4-4-2 con l’arretramento di uno dei due esterni di centrocampo, Pisseri e compagni hanno anche provato il 3-5-2 con Chiarello avanzato. Ed è proprio da una di queste situazioni tattiche che è nato il gol del vantaggio, proprio da un inserimento del numero 4 che sul filo del fuorigioco ha trovato la rete nella ripresa, su assist di Di Gennaro, grazie a un delizioso pallonetto. Poi Longo ha cercato di difendere i tre punti consolidando la difesa e inserendo elementi utili alla causa come Prestia e Benedetti.

Poi al 51′, dopo ben sette minuti di recupero, la doccia fredda. Anzi, gelata. Il pareggio del Frosinone. Casasola butta la palla in mezzo, Prestia si fa anticipare da Charpentier che segna di testa. Un pareggio che sta molto stretto ai Grigi che adesso dovranno, giocoforza, incamerare i tre punti a tutti i costi nei prossimi match. Già dall’insidiosa trasferta a Monza di lunedì 1 novembre. (Foto della gara tratta dal web).



Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani (30′ st Prestia), Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (20′ st Mustacchio), Casarini, Milanese, Beghetto (30′ st Benedetti); Chiarello, Corazza (20′ st Arrighini), Kolaj (37′ st Palazzi). In panchina: Crisanto, Russo, Lunetta, Orlando, Speranza, Pellegrini, Palombi. All.: Longo

Frosinone: (4-3-3): Ravaglia, Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello (46′ st Manzari), Rodhen (11′ st Canotto); Zerbin (11′ st Ciano), Novakovich (11′ st Garritano) , Cicerelli (22′ st Charpentier). In panchina: De Lucia, Minelli, Gori, Tribuzzi, Lulic, Cotali, Ricci. All.: Grosso

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Gol: st 9′ Chiarello, 51′ Charpentier.

Ammoniti: Gatti, Cicerelli, Chiarello, Zerbin, Ciano per gioco falloso.

Corner: 5-5

Recuperi: 1+7

Note: serata fresca, terreno in buone condizione. Spettatori: 2500 circa (1496 paganti, 936 abbonati).