Amag: assegnate (quasi) tutte le deleghe di Ferrari ad Arrobbio

Alessandria – Il Consiglio del Gruppo Amag ha approvato all’unanimità, oggi pomeriggio, la revoca delle deleghe in capo all’amministratore delegato, Adelio Ferrari, e la loro assegnazione al presidente Paolo Arrobbio.

Tuttavia lo stesso Arrobbio ha proposto che alcune specifiche deleghe (Sicurezza, Privacy e completamento lavori di ristrutturazione dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco) rimanessero di competenza di Ferrari, che ha accettato.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità la nuova distribuzione delle deleghe.

Come si legge in una nota dell’azienda, la seduta si è svolta “in assoluta concordia, e ha dato piena esecuzione a quanto richiesto con apposito provvedimento dal Sindaco del Comune di Alessandria, azionista di maggioranza del Gruppo Amag”.