Ciclismo: il 7 novembre a Pasturana torna il Ciclocross di San Martino

Novi Ligure – Ancora un impegno, domenica 7 novembre a Pasturana, per il Team ciclistico Tre Colli di Novi Ligure, questa volta organizzativo. In collaborazione con la locale Associazione Turistica Pro Loco torna, dopo un anno di stop, il Ciclocross di San Martino. L’evento vuole essere proprio un’espressione di ritorno a quella normalità tanto minata dalla pandemia. Naturalmente saranno applicati tutti i dispositivi e protocolli previsti dalle attuali normative anti-covid e proprio per una migliore gestione logistica la manifestazione quest’anno sarà limitata solo alle categorie agonistiche.

Partenza a mezzogiorno coi più giovani, conclusione alle 14:30 con Elite ed Amatori. Non mancherà la tradizionale castagnata con le caldarroste, il tutto al Centro Sportivo Comunale Polifunzionale.

Sono attesi partecipanti da tutto il nord Italia.