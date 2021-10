Su facebook assessora critica l’operato della giunta e il sindaco la caccia

Cigliano – Tutta colpa di facebook verrebbe da dire. Sì perché il noto social network è stato fatale per Alessandra Como, assessora a Cigliano, in provincia di Vercelli, che sul web aveva criticato lavori non fatti a regola d’arte nel rifacimento dei fossi in via Farini.

Nel dettaglio l’assessora, dopo un sopralluogo su segnalazione di un cittadino, aveva constatato che i tubi sotto i passaggi per accedere ai terreni e alle case erano ostruiti da terriccio fresco, quindi ha documentato con delle foto e su una chat privata. Ha scritto che il lavoro era inaccettabile perché i tubi pieni di terra, in caso di piogge abbondanti, avrebbero causato disagi. Per tutta risposta il vicesindaco aveva detto di attendere la consegna dei lavori e che poi avrebbe preso dei provvedimenti.

Queste informazioni, poi, Como le ha pubblicate su facebook aggiungendo che il lunedì successivo avrebbe chiesto informazioni sull’avanzamento dei lavori al responsabile.

Da lì è iniziata il suo “calvario” perché le è stato riposto che avrebbe dovuto ubbidire al vice sindaco. Il sindaco Marchetti, con un messaggio, le ha scritto che riteneva il suo post scorretto, irrispettoso nei confronti dell’amministrazione, un palese schierarsi con la minoranza causando una pessima figura al gruppo. Per questo l’ha cacciata.

Alessandra Como, pochi giorni fa, aveva raggiunto il suo primo anno di mandato. Per la maggioranza a Cigliano è l’ennesimo cambio in corsa. Dall’insediamento hanno lasciato Michele Campanella, passato all’opposizione, poi sono arrivate le dimissioni di Francesca Ardissino che era assessore e consigliere, quindi quelle di Gian Paolo Arborio, assessore esterno. Ha lasciato il Consiglio anche Francesco Anania. Mentre rientra Stefania Crittino che era vice sindaca e che aveva deciso di ritirarsi restando un semplice consigliere.