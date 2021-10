Bloccate le responsabili di tentati furti tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia

Novi Ligure – Nell’ambito di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri di Novi con l’avvicinarsi delle festività natalizie, per prevenire furti nelle aree commerciali del novese, ieri sera è stata bloccata una donna colombiana residente a Milano, già nota alle forze dell’ordine, che era riuscita a togliere le placche antitaccheggio e uscire da un negozio di Novi con diversi capi d’abbigliamento insieme a un complice, riuscito a scappare. La donna, bloccata dai Carabinieri di Serravalle, è stata trovata in possesso anche di una borsa schermata e arrestata.

Per la cittadina colombiana sarà chiesta l’adozione del provvedimento di divieto ritorno nei comuni di Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

Stesso provvedimento adottato anche nei confronti di una astigiana che, sempre ieri sera, aveva tentato di mettere a segno un furto all’Outlet di Serravalle. La donna aveva indossato sotto i suoi vestiti diversi capi di abbigliamento di un negozio del centro, sperando di uscire senza pagarli. Scoperta, l’astigiana già nota per reati simili, è stata denunciata dai Carabinieri della pattuglia di Voltaggio intervenuti sul posto.