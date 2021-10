Il tartufo bianco del Monferrato presto potrebbe avere una sua certificazione

Asti – Tracciare e identificare il tartufo bianco del Monferrato si può. A ricordarlo, nei giorni scorsi, è stato Guido Lingua dell’università del Piemonte Orientale sottolineando il fatto che il terreno lascia nella composizione del fungo la sua “impronta digitale” e dunque ne sottolinea l’unicità.

Per il professor Lingua gli strumenti e le competenze per certificare l’origine ci sono. Lingua è al lavoro coi colleghi Vito Rubino e Maurizio Aceto per i quali la carta d’identità del tartufo monferrino arriverà a breve. Nel frattempo, come spiegato nei giorni scorsi a Mombaruzzo, il territorio continuerà a lavorare per promuoverlo come suo portabandiera, insieme al vino, e un’occasione sarà la prima Giornata del Tartufo bianco del Monferrato, in programma il 7 novembre nei 20 Comuni (a breve 26) di Acquese e Astigiano che aderiscono all’associazione del Tartufo bianco pregiato. Per tutta la domenica, 22 ristoranti proporranno dei menù di 5 portate a prezzo calmierato con almeno 3 piatti a base di tartufo.

Per celebrare la giornata e sottolineare l’importanza del percorso, a Mombaruzzo si sono dati appuntamento, oltre ai sindaci, tre assessori regionali: Marco Protopapa (Agricoltura, Cibo), Vittoria Poggio (Turismo) e Fabio Carosso (Urbanistica) assieme al presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Giampaolo Coscia, il quale ha rimarcato come le zone tra le province di Alessandria e Asti diventeranno, presto, punto di riferimento enologico nazionale col vino vera e propria locomotiva di un treno di cui farà parte anche il tartufo.

Tutto questo, ovviamente, senza mettere in mezzo campanilismi e competizioni con le Langhe. Anzi, giocando da squadra perché solo in questo modo, per Coscia, si potrà arrivare a raggiungere un traguardo importante.