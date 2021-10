Impresa Bertram Derthona: i Leoni mettono al tappeto i campioni d’Italia della Virtus Bologna

Casale Monferrato – Una serata da ricordare, storica, per la Bertram Derthona che al PalaEnergica Paolo Ferraris, tinto di rosa per l’AIRC, ha battuto i campioni d’Italia della Virtus Bologna 93-76 nel match valido per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A di pallacanestro.

Dopo un primo quarto equilibrato, i Leoni hanno preso possesso della sfida, allungando progressivamente il proprio margine e conquistando un successo storico.

La cronaca della gara tratta dal sito del Derthona Basket.

Primo quarto di grande livello al PalaEnergica: dopo l’avvio sprint della Virtus, la Bertram torna a contatto alzando l’intensità della difesa e trovando buone soluzioni in attacco. Al 10’ il punteggio è 20-22. Il Derthona gioca poi un secondo quarto perfetto ed esaltante su entrambe le metà campo, mettendo sul parquet grande energia e stringendo notevolmente le maglie della difesa. Il break prodotto dalla formazione allenata da coach Ramondino, spinta dall’incitamento del palazzetto, è importante e vale il 51-36 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus piazza una reazione importante, guidata dai canestri da tre punti di Weems, e torna più volte a due possessi di distacco. A respingere i tentativi di rimonta ulteriore è capitan Tavernelli, che infiamma il pubblico del PalaEnergica Paolo Ferraris, e consente alla Bertram di chiudere avanti 73-65 al 30’. Nell’ultima frazione la Bertram piazza una nuova poderosa accelerazione, volando sul +19 (86-67) del 35’ con la tripla di Wright. Nelle battute conclusive la formazione allenata da coach Ramondino amministra il margine accumulato e trionfa 93-76. (Foto tratta dal web).

Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna 93-76

(20-22, 51-36, 73-65)

Derthona: Mortellaro ne, Wright 14, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 10, Filloy 8, Mascolo 12, Severini ne, Daum 18, Cain 10, Macura 15. All. Ramondino.

Bologna: Cordinier 4, Tessitori, Mannion 15, Pajola ne, Alibegovic 4, Hervey 5, Ruzzier, Jaiteh 8, Alexander, Ceron ne, Weems 28, Teodosic 12. All. Scariolo.