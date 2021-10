Ladri alla Soms di Pietra Marazzi: rubati 50 euro dal fondo cassa del bar

Pietra Marazzi – Pietra Marazzi ancora nel mirino dei ladri. Stavolta ad essere presa di mira è stata la Soms dove ignoti hanno messo a soqquadro l’intero locale, distrutto porte e fatto anche un buco nel muro per arrivare alla cassaforte. I danni, secondo quanto stimato, sarebbero ingenti.

L’azione dei malviventi è stata scoperta ieri sera ma sembra che i ladri possano aver agito tra mercoledì e giovedì. Ladri che avrebbero poi tentato di entrare anche nell’abitazione del presidente della Soms di Pietra Marazzi, Egidio Candida, messi poi in fuga dal sistema di allarme dell’abitazione.

Alla Soms i malviventi hanno forzato una prima porta e poi distrutto quella che conduce agli uffici. All’interno non c’era nulla e i ladri se ne sono andati coi 50 euro del fondo cassa del bar.

Il Presidente della Soms andrà oggi a sporgere formale denuncia.