Non rispetta l’obbligo di dimora ed è colto in flagrante mentre spaccia: arrestato

Tortona – Avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione a Garbagna solo per andare a lavorare in un paese della zona novese. Invece nei giorni scorsi un cittadino straniero di 27 anni, arrestato a inizio ottobre dai Carabinieri di Tortona per detenzione di stupefacenti, nei giorni aveva deciso di fare una deviazione rispetto all’unico percorso consentito per raggiungere la zona dell’ex Tribunale di Tortona e spacciare cocaina. L’uomo è stato però subito individuato e incastrato, dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Tortona, dopo lo scambio con un giovane tortonese, noto consumatore di stupefacenti.

Il ventisettenne ha dato in escandescenze, tendando di colpire i Carabinieri quando è stato dichiarato nuovamente in arresto. I militari hanno recuperato tre dosi di cocaina appena vendute e altre quattro dosi dello stesso stupefacente e una di hashish all’interno della vettura usata per raggiungere Tortona,

Immobilizzato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.