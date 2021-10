Cacciatore caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia a Ottiglio: non è in gravi condizioni

Ottiglio – Tanta paura ma non è in gravi condizioni il cacciatore aggredito da un cinghiale nei boschi di Ottiglio stamane poco prima di mezzogiorno.

L’uomo, un sessantasettenne di Camagna, stava partecipando a una battuta di caccia selettiva con una trentina di altri cacciatori in località Santa Caterina quando è stato caricato da un cinghiale. L’animale è stato abbattuto e il cacciatore è stato poi subito soccorso e portato all’Ospedale di Asti.

Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti anche i Carabinieri di Occimiano.