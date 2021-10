Eccellenza: prima vittoria stagionale per il Castellazzo che supera in casa il Chisola

Castellazzo Bormida – Prima vittoria stagionale per il Castellazzo che fra le mura amiche del “Comunale”, decima giornata di andata del campionato di Eccellenza Girone B, ha battuto 2-0 il Chisola, formazione che milita nelle parti alte della classifica. Una vittoria, dunque, ancora più importante per i ragazzi allenati da mister Fabio Nobili.

Biancoverdi subito in vantaggio al 6′ con Zunino, abile nello sfruttare al meglio il bell’assist di Simone Di Santo.

Poi, verso la fine del primo tempo, ancora Zunino firma il 2-0 su rigore.

Nella ripresa il Castellazzo amministra e non subisce in maniera particolare. Finisce 2-0 e per gli alessandrini è una bella boccata di ossigeno.

L’Acqui, invece, ha osservato il turno di riposo.