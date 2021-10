Pallavolo maschile: in Serie D l’Alessandria Volley lotta ma esce sconfitta dalla sfida esterna a Biella

Biella – Il team dell’Alessandria volley impegnato in trasferta in quel di Biella, pur uscendo a testa alta, ha raccolto solo un punto in classifica frutto di una sconfitta per 2 a 3 contro Maxemy Biella. Molto combattuti i primi 2 set anche se giocati dal team dell’Alessandria Volley un po’ troppo sotto tono e nei quali si sono registrati parecchi errori che hanno determinato i parziali a favore dei lanieri per 25 a 20 e 27 a 25. Quindi partenza del terzo set con un secco 2 a 0 sulle spalle da recuperare e qui è venuta fuori il carattere della squadra che sciorinando un buon gioco unito a una maggiore determinazione l’abbiamo vista vincere il set per 25 a 20. I ragazzi di coach Sabrina Padovese si ripetono anche nel quarto parziale concludendo la frazione con il punteggio a loro favore di 25 a 23. Come nella partita d’esordio l’incontro si conclude al tie-break ma questa volta con esito avverso e il 13 a 15 consegna la vittoria al team Biellese ma per gli alessandrini un punto portato a casa che fa sempre classifica. Federico Biasioli, Mirko Bonvini, Pierfrancesco Cellerino, Dario D’Aniello, Stefano Di Puorto, Stefano Guangione, Andrea Guazzotti, Marco Macagno, Nicholas Nani, Alessandro Regalbuto, Vladislav Tolubaev, Gabriel Alves Andrade e capitan Davide Pedemonte un mix tra atleti esperti e giovani provenienti dal vivaio a comporre il roster mandrogno nella trasferta di Biella e già proiettati al prossimo incontro che li vedrà opposti all’Area Libera-Pavic.