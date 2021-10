Serie D: il Casale Fbc espugna il campo della Lavagnese, male l’Hsl Derthona battuto sul terreno del Saluzzo

Alessandria – Domenica di esultanze e delusioni per le compagini calcistiche alessandrine che militano in Serie D Girone A, non giornata di andata.

Esulta il Casale Fbc che sul terreno della Lavagnese ha strappato tre punti d’oro in ottica parti alte della classifica. Decisivo il gol di Forte al 19′ del primo tempo che permette ai Nerostellati di salire al terzo posto agganciando a 17 punti i cugini dell’Hsl Derthona. Leoncelli che oggi, sul campo del Saluzzo, sono usciti sconfitti per 1-0 per il gol messo a segno da Gaboardi. I cuneesi sono tra le compagini che stanziano in fondo alla classifica di conseguenza la sconfitta dei tortonesi fa ancora più scalpore in quanto inaspettata.