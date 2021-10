Tre incidenti, uno dietro l’altro: la Polizia Municipale blocca la strada

Asti – A causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, due auto sono finite fuori strada ed una s’è capottata nel primo pomeriggio di ieri lungo la stessa strada, nel nostro caso lungo la ex Statale per Torino, oggi Strada Regionale 10 in località Palucco di Frazione Revignano. La carambola è andata in scena ieri pomeriggio: nessuno s’è fatto un graffio ma lo spettacolo è stato straordinario. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio quando è uscita di strada un’utilitaria, quindi è stata la volta di una Mercedes che è finita in fosso, per finire con una Punto che si è ribaltata (nella foto tratta da La Voice di Asti). La dinamica di tutti gli incidenti è al vaglio della polizia municipale, intervenuta con 118 e vigili del fuoco. Da tempo i residenti della frazione chiedono più sicurezza. Si tratta di una zona dove il rettilineo invita gli automobilisti ad accelerare ma poi ci scappa l’incidente stradale. In Consiglio Comunale la minoranza osserva che dopo gli annunciati parcheggi, illuminazioni, rotatoria, nulla è stato fatto: nonostante le richieste degli abitanti e le interrogazioni delle minoranze, mentre la strada continua a essere pericolosa “con l’asfalto sempre più alto, l’illuminazione sempre scarsa, le avventure di pedoni e ciclisti sempre più ardue”. Per poter sgombrare la zone degli incidenti ed effettuare i rilievi del caso la strada è stata chiusa al traffico per circa tre ore con gravi disagi per la circolazione.

Sul posto sono giunti gli Agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.