L’Alessandria non punge e al Monza basta un gol per far sua la partita

Monza (Monza 1 – Alessandria 0) – Sconfitta esterna, nell’undicesima giornata di andata del campionato di calcio di Serie B, per l’Alessandria che allo “U Power Stadium” di Monza perde di misura. Decisiva la rete messa a segno da Colpani per la compagine brianzola, arrivata dopo soli sei minuti dall’inizio della partita.

Per la sfida ai lombardi Longo cambia le carte in tavola: difesa confermata in blocco, con Prestia in panchina, ma sulle fasce tornano Mustacchio e Lunetta dall’inizio. In attacco Palombi al centro, con Kolaj e Orlando.

Nel Monza Stroppa non ha Mazzitelli e Mota Carvalho, in attacco la coppia Valoti e D’Alessandro.

La cronaca della gara.

Al 6′ Monza in vantaggio: break di Valoti, che apre a destra per Pereira, liberissimo e non marcato, cross teso e, in area, quasi senza ostacoli, Colpani infila Pisseri.

Al 17′ Alessandria pericolosa: buon pallone in area per Palombi, che non si coordina bene.

Al 21′ Casarini apre a sinistra per Lunetta, cross in area, Di Gregorio respinge, riprende palla Mustacchio, sinistro sull’incrocio.

Al 29′ protesta il Monza per un presunto tocco di mano in area. Tutto regolare per l’arbitro.

Al 32′ Pisseri esce dall’area per anticipare D’Alessandro, lanciato da Carlos Augusto.

Al 35’, sponda Monza, Valoti, sugli sviluppi di un angolo, calcia di poco sul fondo.

La prima frazione si conclude senza altri episodi degni di nota.

Nella ripresa formazioni invariate.

Al 6′ destro incrociato di Orlando a mezza altezza, para sicuro Di Gregorio.

Al 13′ primo cambio nell’Alessandria, dentro Prestia per Mantovani.

Al 18′ altri due cambi: Beghetto per Lunetta e Arrighini per Palombi.

Al 22′, sugli sviluppi di una ripartenza, la conclusione di Arrighini è toccata in angolo.

Al 27′ la girata di Arrighini è tra le braccia di Di Gregorio.

Al 30′ Longo inserisce Corazza e Chiarello per Orlando e Kolaj.

Al 33′ punizione dal limite: batte Beghetto, palla di poco alta sopra la traversa.

Dopo 5’ di recupero l’arbitro Gariglio di Pinerolo fischia la fine della gara. L’Alessandria resta a quota 8 punti al quart’ultimo posto. (Foto della gara tratta dal web).

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Colpani (19’st Gytkjear), Barberis, Machin, Carlos Augusto (36’st Sampirisi); Valoti (36’st Siatounis), D’Alessandro (23’st Vignato). A disp.: Sommariva, Caldirola, Finotto, Bettella, Antov, Sampirisi, Brescianini, Marrone, Ciurria. All.: Stroppa.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani (13’st Prestia), Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta (18’st Beghetto); Orlando (30’st Chiarello), Palombi (18’st Arrighini), Kolaj (30’st Corazza). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Reti: pt 6’ Colpani

Ammoniti: Lunetta. Kolaj, Valoti, Pereira, Paletta Parodi per gioco falloso

Corner: 4-1

Recuperi: 1+5

Note: pioggia forte, terreno allentato.