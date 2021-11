Terranova – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale, stamane, per alcuni danni, di lieve entità, a causa dalla pioggia che si sta abbattendo su tutto il territorio provinciale. In particolare i pompieri sono intervenuti a Terranova per mettere in sicurezza i cavi elettrici andati in corto circuito in un’abitazione. Poi una chiamata per contenere i danni da infiltrazione a un edificio di edilizia popolare nella città di Casale.