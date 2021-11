Pallacanestro Serie D: i casalesi della Tecpool Cb Team sconfitti in casa del Biella Next

Biella – Come da pronostico la Tecpool paga dazio a Biella, compagine tosta ed agguerrita formata da giovani under 19 nel giro della A2 con il veterano Murta a fare da “chioccia”.

Brutta partenza per la CB che subiva un parziale di 10 a 2 e perdeva per infortunio Chornohrytski dopo pochi minuti. Purtroppo l’entità del danno pare rilevante per cui il giocatore verrà sottoposto ad esami radiologici martedì. Nonostante questa “tegola”, Marchino spronava i suoi a reagire e la squadra iniziava a difendere con più intensità e a penetrare con veemenza nell’area avversaria.

L’arbitraggio un po’ troppo permissivo non favoriva i casalesi, apparsi inferiori sotto le plance, ma non per questo meno combattivi tanto da ridurre il gap verso la fine dell’incontro.

Bene Scappini, Bertola, Poletti e Botto seppur in debito di ossigeno in alcuni momenti (minutaggio alto) mentre Feng, fuori per falli troppo presto, ha purtroppo lasciato i suoi senza l’unico lungo di ruolo.

Da sottolineare un deprecabile commento su un tesserato monferrino udito chiaramente durante la diretta facebook dell’incontro: la Società casalese sottolinea la gravità di quanto accaduto auspicando che vengano presi provvedimenti nei confronti del responsabile.

Nel prossimo turno grande derby alla Leardi il 5/11 contro Trino per cercare il riscatto dopo questa sconfitta.

Biella Next – Cb Tecpool 79 – 65 (46-30)

Biella: Murgia 18, Murta 16, Loro 11, Aimone 9, Roncarolo 7, Solari 7, Rapano 5, Finetti 2, Blair 2, Ceretti 2, Pollono, Perotti All. Capofiglio.

Tecpool: Botto 12, Poletti 13, Speroni 2, Chornohrytski 2, Bertola 10, Tosi, Basile, Nicora, Feng 4, Scappini 16, Salvaneschi 3, Grossholtz 3. Allenatore Marchino, vice Fioretti e Fulgini.